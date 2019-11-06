Пьяный тюменец стрелял по маршрутке на улице 50 лет Октября

СЕГОДНЯ 15:21 2019-11-06T15:21:06+03:00

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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в хулиганстве: ему вздумалось пострелять по общественному транспорту.

– Как следует из материалов уголовного дела, вечером 27 апреля 2019 года тюменец в состоянии алкогольного опьянения в качестве пассажира ехал на авто со своими знакомыми. Он попросил у приятеля дать ему посмотреть пневматический пистолет. Однако на улице 50 лет Октября мужчина неожиданно два раза выстрелил в маршрутное такси №77, которое находилось на остановке. По счастливой случайности никто из пассажиров не пострадал, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что в общественном транспорте были повреждены два окна за 45 тысяч рублей. Большую часть средств возместила страховая компания.

Позже подсудимый пояснил, что просто хотел проверить, пробьет ли газовый пистолет борт металлического кузова. Суд назначил хулигану 450 часов обязательных работ. Кроме того, с него взыскано в счет возмещения ущерба свыше 13 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU