Эвакуация больницы, тараканы в ресторане и самолет на вертолете: публикуем главные новости Тюмени 30 октября 2019

СЕГОДНЯ 16:16 2019-10-30T16:16:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорогие читатели! Если вы были слишком заняты, чтобы читать новости, которые готовили для вас корреспонденты «Комсомольской правды – Тюмень», не беспокойтесь. Теперь мы будем подводить итоги, рассказывая вам о самых важных новостях прошедшего дня.

1. Сегодня в тюменской поликлинике №8 была объявлена пожарная тревога. Причиной стала бесхозная сумка, которую кто-то забыл у входа. На место прибыли сотрудники полиции, МЧС и скорая помощь. Все находившиеся в медицинском учреждении люди были эвакуированы на улицу.

Переживать не стоит: в настоящее время ситуация разрешилась, поликлиника работает в штатном режиме.

Сегодня в тюменской поликлинике №8 была объявлена пожарная тревога.Фото: Ольга Крыльцова

2. «Бургер Кинг», расположенный по улице Валерии Гнаровской, 12 прикрыли на целый месяц из-за … расплодившихся тараканов. Специалисты регионального «Центра гигиены и эпидемиологии» нашли их на кухне и в обеденных залах.

Кстати, представитель компании частично признал вину и пояснил, что на сегодняшний день приняты все меры для устранения выявленных нарушений.

«Бургер Кинг» в Тюмени прикрыли на целый месяц из-за тараканов. Фото - 2Гис.

3. Сегодня в жизни тюменского аэропорта произошло поистине историческое событие: на его территории на постамент установили ТУ-134. На место "дислокации" его доставили вертолетом.

Когда-то Туполев выполнял рейсы для авиалиний малой и средней протяженности, а позже был списан и передан тюменскому аэропорту для отработки учений службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов. Весной прошлого года было принято решение установить самолет на постамент в качестве исторического памятника тюменским авиаторам.

4. Сегодня стало известно, что бывший руководитель «Медицинского города» Андрей Кудряков возглавил Ассоциацию «Тюменское региональное медицинское общество».

Он будет осуществлять представительство от имени организации во всех учреждениях, организациях и предприятиях, координировать деятельность профессиональных медицинских сообществ Тюменской области.

5. Немного криминала: в городскую полицию позвонили врачи одного из медицинских учреждений Тюмени. Они сообщили, что к ним доставили пациента с тяжкими телесными повреждениями. Оказалось, что он стал жертвой соседа, которому не нравился посторонний шум из комнаты потерпевшего.

Полицейские задержали 28-летнего жителя областного центра. В отделе мужчина признался в преступлении и пояснил, что и ранее конфликтовал с заявителем.

ИСТОЧНИК KP.RU