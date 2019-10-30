2019-10-30T10:46:41+03:00
Происшествия

В Тюмени из-за подозрительной сумки эвакуировали персонал и пациентов поликлиники №8

Тревога оказалась ложной – сейчас поликлиника уже работает в штатном режиме
Лидия Шумкова
Поделиться:
На месте работали сотрудники полиции, МЧС и скорая помощь. Фото ГУ МЧС России по Тюменской областиНа месте работали сотрудники полиции, МЧС и скорая помощь. Фото ГУ МЧС России по Тюменской области
Изменить размер текста:

Пожарную тревогу объявили в тюменской поликлинике №8 сегодня около 10 утра. Причиной стала бесхозная сумка, которую кто-то забыл у входа. На место прибыли сотрудники полиции, МЧС и скорая помощь. Всех людей из учреждения - как персонал, так и пациентов - эвакуировали на улицу.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, причиной пожарной тревоги стала пустая бесхозная сумка, которую кто-то забыл у входа. В настоящее время ситуация разрешилась, поликлиника работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На тюменской трассе большегруз вечером насмерть сбил пешехода
В Тюмени обсудят выплату пособий по обязательному социальному страхованию
Тобольского подростка, который сбежал от бабушки и хотел уехать в Новый Уренгой, нашли в Тюмени
Тюменская область и Венгрия развивают торговые и гуманитарные связи
Тюменец расплатился в магазине фальшивыми деньгами и получил три года условно
До аэропорта Рощино в Тюмени можно добраться на дополнительных автобусах №1 и №54
Надеялась на подарок: пенсионерка из Ялуторовска вместо презента от банка лишилась денег
Тюменские предприниматели презентовали продукцию на выставке в Баку
Для жителей Тюменской области, пострадавших от политических репрессий, организован заезд в социально-оздоровительный центр
Тоболяк угодил в тюрьму после того, как согласился помочь другу
«Пир горой!»: в Тюмени пройдет грандиозный праздник в День народного единства
Тоболяк лишился крупной суммы денег после разговора с мошенником
В Тюмени на девять часов обесточат светофор
Погода на 30 октября в Тюмени: температура ушла в минус
В музеи Тюменской области можно записаться при помощи мобильного приложения
«Транспорт 72», «ЖКХ 72» и «ЗАГС 72»: три мобильных приложения, без которых тюменцам не обойтись
Тюменцы могут научиться правильно измерять артериальное давление
Мобильные приложения «Бизнес 72» и «Образование 72» пользуются большим спросом у тюменцев
Офтальмологи внедряют новые методики выполнения разреза при операциях на глазах
Тюменцам удобно записываться к врачу через мобильное приложение «Медицина 72»
В Многопрофильном консультативно-диагностическом центре появилось уникальное оборудование
Стали известны чемпионы регионального финала «Кубка РТК: Тюмень»
На Национальном чемпионате профмастерства Тюменскую область представят 19 человек
От реализации национального проекта «Культура» заметен существенный эффект
В Тюменской области в 2019 году планируется расселить 22 тысячи «квадратов» аварийного жилого фонда
Ночной ураган, приговор убийце матери и миллиарды на дорогу: публикуем главные новости Тюмени 29 октября 2019
Почти пятнадцать километров «ливневок» построили в Тюмени за год