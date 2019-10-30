В Тюмени из-за подозрительной сумки эвакуировали персонал и пациентов поликлиники №8

СЕГОДНЯ 10:46 2019-10-30T10:46:41+03:00

На месте работали сотрудники полиции, МЧС и скорая помощь. Фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Тревога оказалась ложной – сейчас поликлиника уже работает в штатном режиме

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Пожарную тревогу объявили в тюменской поликлинике №8 сегодня около 10 утра. Причиной стала бесхозная сумка, которую кто-то забыл у входа. На место прибыли сотрудники полиции, МЧС и скорая помощь. Всех людей из учреждения - как персонал, так и пациентов - эвакуировали на улицу.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, причиной пожарной тревоги стала пустая бесхозная сумка, которую кто-то забыл у входа. В настоящее время ситуация разрешилась, поликлиника работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU