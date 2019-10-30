Экс-глава тюменского «Медгорода» будет руководить медицинским сообществом

СЕГОДНЯ 14:41 2019-10-30T14:41:34+03:00

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Бывший руководитель «Медицинского города» Андрей Кудряков возглавил Ассоциацию «Тюменское региональное медицинское общество». Об этом сообщает пресс-служба организации.

Андрей Кудряков был избран председателем Ассоциации на заседании. Он будет осуществлять представительство от имени организации во всех учреждениях, организациях и предприятиях, координировать деятельность профессиональных медицинских сообществ Тюменской области, а также взаимодействовать с межрегиональными профессиональными медицинскими организациями Российской Федерации.

По информации пресс-службы, на заседании был утвержден годовой отчет о деятельности Ассоциации за 2018 год. Также медицинские работники обсудили возможность страхования гражданской ответственности медицинских организаций.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что в областном центре возбуждено уголовное дело по факту расходования должностными лицами многопрофильного клинического центра «Медицинский город» средств территориального фонда обязательного медстрахования региона. Деньги тратились в течение почти пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU