2019-08-16T13:38:44+03:00
Происшествия

Нецелевые растраты в тюменском "Медгороде": заведено уголовное дело

Сейчас устанавливаются все причастные
Вадим Бегун
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Из-за нецелевых растрат в тюменском "Медгороде" возбудили уголовное дело.Из-за нецелевых растрат в тюменском "Медгороде" возбудили уголовное дело.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту расходования должностными лицами многопрофильного клинического медцентра «Медицинский город» средств территориального фонда обязательного медстрахования региона. Деньги тратились в течение почти пяти лет.

– По версии следствия, в период с января 2015 года по апрель 2019 года должностные лица «Медицинского города» совершали нецелевое расходование денежных средств местного ТФОМС в особо крупном размере на общую сумму около 18,4 миллионов рублей, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего, а также устанавливают лица, причастных к этому. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что крупные финансовые нарушения нашли в тюменском «Медицинском городе». Проверку проводил местный департамент здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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