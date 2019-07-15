Крупные финансовые нарушения нашли в тюменском «Медицинском городе»

Искажения в отчетах, нарушения в закупках и необоснованные начисления зарплат бухгалтерам и экономистам обнаружились при проверке тюменского медучреждения «Медицинский город».

Как рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, внеплановая проверка была инициирована после обращения сотрудников бухгалтерии. Выяснилось, что через кассу учреждения и на зарплатные счета в банке работникам бухгалтерии, планово-экономического отдела и отдела закупок проходили выплаты без соответствующих документов.

- Некоторыми сотрудниками даны пояснения, что фактически денежные средства они не получали, а лишь ставили свои подписи в платежной ведомости, - уточнили в департаменте.

Значительные суммы выводились ежемесячно, но в случаях, когда нужно было расплатиться с контрагентами или другими сотрудниками «Медицинского города», заявлялось, что на счетах учреждения нет средств. Напомним, скандал с задержками зарплаты возник осенью 2018 года. После проведения служебного расследования весной 2019 года главный бухгалтер получила дисциплинарное взыскание.

В ведении бухгалтерского учета были обнаружены и другие нарушения. Например, многократно не соблюдались правила проведения закупочных процедур. В итоге происходило недопущение, ограничение или вовсе устранение конкуренции.

Вероятно, с нарушениями финансового характера связаны и возникшие ранее сложности с обеспечением лекарствами населения. В июне этого года онкологические пациенты «Медицинского города» жаловались на задержку курса химиотерапии, поскольку в учреждении не было закуплено необходимых лекарств.

Областной департамент здравоохранения передал все материалы проверки в прокуратуру Тюменской области.

СПРАВКА «КП»

«Медицинский город»» – это онкологический диспансер, который является единственным специализированным больнично-поликлиническим комплексом в регионе, способным оказывать помощь по своему профилю подавляющему большинству пациентов в соответствии с современными требованиями.