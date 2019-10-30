Тюменец сильно побил слишком шумного соседа в общежитии по улице Энергетиков

СЕГОДНЯ 14:15 2019-10-30T14:15:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В городскую полицию позвонили врачи одного из медицинских учреждений Тюмени. Они сообщили, что к ним доставили пациента с тяжкими телесными повреждениями. Оказалось, что он стал жертвой соседа, которому не нравился посторонний шум из комнаты потерпевшего.

– В одном из общежитий на улице Энергетиков подрались соседи. В день преступления потерпевший находился в своей комнате, когда услышал стук в дверь. На пороге мужчина увидел своего возмущенного соседа, который стал его оскорблять и требовал перестать шуметь. Словесный конфликт перешел в драку. Позже в медицинском учреждении у него диагностировали перелом ребер, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Полицейские задержали 28-летнего жителя областного центра. В отделе мужчина признался в преступлении и пояснил, что и ранее конфликтовал с заявителем. В отношении него возбуждено уголовное. Ближайшие восемь лет мужчина может провести в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU