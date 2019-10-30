2019-10-30T12:35:06+03:00
Происшествия

Из-за тараканов в Тюмени прикрыли ресторан быстрого питания

На антисанитарию пожаловался посетитель заведения
Лидия Шумкова
Поделиться:
Из-за тараканов в Тюмени прикрыли ресторан быстрого питания. Фото - Мария Погодина.Из-за тараканов в Тюмени прикрыли ресторан быстрого питания. Фото - Мария Погодина.
Изменить размер текста:

«Бургер Кинг», расположенный по улице Валерии Гнаровской, 12 в Тюмени прикрыли на месяц из-за расплодившихся тараканов. Их нашли и на кухне, и в обеденных залах специалисты регионального «Центра гигиены и эпидемиологии».

Как рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда города Тюмени, решение о приостановлении деятельности ресторана быстрого питания (ООО «БУРГЕР РУС») было принято 24 октября, но пока постановление не вступило в силу.

Поводом для судебного разбирательства послужили результаты проверки по жалобе посетителя на антисанитарию в этом предприятии общественного питания.

- В горячем цехе, в зоне размещения технологического оборудования и в обеденных залах, в малом зале, за тумбой для мусора обнаружены насекомые (тараканы) и продукты их жизнедеятельности, - уточнили в суде.

На судебном заседании представитель компании частично признал вину и пояснил, что на сегодняшний день приняты все меры для устранения выявленных нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменец сильно побил слишком шумного соседа в общежитии по улице Энергетиков
Четыре команды из Тюменской области отправятся на Уральский химический турнир
Сильный ветер и мокрый снег обещают тюменцам в последний день октября
Тюменцы совершают ДТП на улице Семовских, где недавно изменили схему движения
Александр Моор позвал тюменцев на «Театральную революцию»
«А где озеленение?»: в новом тюменском сквере недосчитались деревьев
В Тюменской области продолжается приём заявок на участие в конкурсе «Моя ИТ-идея»
В ишимской больнице появится ангиографическая установка, в ялуторовской – компьютерный томограф
«Школу социального предпринимательства» ждёт пятый сезон в 2019 году
На тюменской трассе большегруз вечером насмерть сбил пешехода
В Тюмени обсудят выплату пособий по обязательному социальному страхованию
В Тюмени из-за подозрительной сумки эвакуировали персонал и пациентов поликлиники №8
Тобольского подростка, который сбежал от бабушки и хотел уехать в Новый Уренгой, нашли в Тюмени
Тюменская область и Венгрия развивают торговые и гуманитарные связи
Тюменец расплатился в магазине фальшивыми деньгами и получил три года условно
До аэропорта Рощино в Тюмени можно добраться на дополнительных автобусах №1 и №54
Надеялась на подарок: пенсионерка из Ялуторовска вместо презента от банка лишилась денег