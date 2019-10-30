Из-за тараканов в Тюмени прикрыли ресторан быстрого питания

СЕГОДНЯ 12:35 2019-10-30T12:35:06+03:00

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«Бургер Кинг», расположенный по улице Валерии Гнаровской, 12 в Тюмени прикрыли на месяц из-за расплодившихся тараканов. Их нашли и на кухне, и в обеденных залах специалисты регионального «Центра гигиены и эпидемиологии».

Как рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда города Тюмени, решение о приостановлении деятельности ресторана быстрого питания (ООО «БУРГЕР РУС») было принято 24 октября, но пока постановление не вступило в силу.

Поводом для судебного разбирательства послужили результаты проверки по жалобе посетителя на антисанитарию в этом предприятии общественного питания.

- В горячем цехе, в зоне размещения технологического оборудования и в обеденных залах, в малом зале, за тумбой для мусора обнаружены насекомые (тараканы) и продукты их жизнедеятельности, - уточнили в суде.

На судебном заседании представитель компании частично признал вину и пояснил, что на сегодняшний день приняты все меры для устранения выявленных нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU