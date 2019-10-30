Историческое событие: в тюменском аэропорту установили памятник авиаторам

СЕГОДНЯ 15:53 2019-10-30T16:05:53+03:00

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В Тюмени сегодня, 30 октября, на территории аэропорта был установлен на постамент самолет типа ТУ-134. На место "дислокации" его доставили вертолетом.

По информации пресс-службы Рощино, когда-то советский Туполев выполнял рейсы для авиалиний малой и средней протяженности, а позже был списан и передан тюменскому аэропорту для отработки учений службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов. Весной прошлого года было принято решение установить самолет на постамент в качестве исторического памятника тюменским авиаторам.

– В 2019 году службой наземного обслуживания воздушных судов и компанией «ТС-Техник» борт в течении трех месяцев был разобран на части, покрашен, подготовлен и преображен к новому месту «службы». Этап согласования шел несколько месяцев, и вот Туполев снова запущен в небо над аэропортом при помощи вертолета МИ-26, – рассказали представители воздушной гавани.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/741018" frameborder="0"></iframe> Легендарный ТУ-134 установили в аэропорту «Рощино». Фото vk.com/tjm.aero.

ИСТОЧНИК KP.RU