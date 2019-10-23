2019-10-23T16:12:42+03:00
Общество

Разборка с любимой, поимка насильника и тело на чердаке: публикуем главные новости Тюмени 23 октября 2019

Рассказываем о главных новостях дня
Вадим Бегун
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Публикуем главные новости Тюмени 23 октября 2019. Фото - pixabay.com.Публикуем главные новости Тюмени 23 октября 2019. Фото - pixabay.com.
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Дорогие читатели! Если вы были слишком заняты, чтобы читать новости, которые готовили для вас корреспонденты «Комсомольской правды – Тюмень», не беспокойтесь. Теперь мы будем подводить итоги, рассказывая вам о самых важных новостях прошедшего дня.

1. Сегодня в Тюмени молодые влюбленные устроили разборки прямо в подъезде жилого дома, которые находится по улице на улице Полевой. Представитель сильного пола побил свою девушку, когда та выставила его на улицу с вещами.

Тюменке предложили зафиксировать побои, вспыльчивому парню теперь грозит административная ответственность.

2. Сегодня стало известно, что в Тюмени задержан опасный рецидивист, задушивший 16-летнюю школьницу. Ранее мужчина уже отбывал наказание в тюрьме за совершение особо тяжкого и тяжких преступлений.

На этот момент известно, что мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Кстати, насильник уже сознался в содеянном.

в Тюмени задержан опасный рецидивист, задушивший 16-летнюю школьницу. Фото - "Белая Сова - Тюмень".

в Тюмени задержан опасный рецидивист, задушивший 16-летнюю школьницу. Фото - "Белая Сова - Тюмень".

3. Вчера в Тюмени в вентиляционной шахте чердачного помещения жилого дома по улице Герцена обнаружили тело мужчины. О страшной находке местные жители узнали только сегодня. Следователи пока воздерживаются от комментариев. Известно лишь, что по данному факту проводится доследственная проверка.

4. По тюменским дорогам будут курсировать новые пассажирские автобусы. Правда, пока их только два. Что интересно, в них установлена система видеонаблюдения, кондиционеры, а также зарядка для гаджетов. Кроме того, общественный транспорт оборудован отсеком для служебного пользования.

После их презентации мэр города Руслан Кухарук вручит награды лучшим водителям, инженерам, слесарям, работникам контрольной службы, дорожным рабочим. Это мероприятие приурочено к Дню работников дорожного хозяйства и Дню работников автомобильного и городского пассажирского транспорта.

По тюменским дорогам будут курсировать новые пассажирские автобусы. Фото: Вадим Бегун

По тюменским дорогам будут курсировать новые пассажирские автобусы.Фото: Вадим Бегун

5. Одна из самых позитивных сегодняшних новостей: производственный комплекс «Молоко», который находится в Нижнетавдинском районе, выплатил долги по заработной плате в сумме более 15 миллионов рублей. Плохо, что сделано это было только после вмешательства прокуратуры, которая пригрозила генеральному директору предприятия административной и даже уголовной ответственностью за нарушение трудового законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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