Молодой тюменец побил любимую в доме на улице Полевой

СЕГОДНЯ 11:09 2019-10-23T11:09:20+03:00

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В Тюмени в доме, расположенном на улице Полевой, местный житель побил свою девушку. Молодые люди часто ссорились, но вот, наконец, нервы не выдержали у обоих.

Инцидент произошел накануне, 22 октября. Известно, что разгоревшийся семейный скандал закончился дракой проживающих совместно парня и девушки.

– На место происшествия выезжал участковый уполномоченный. Оказалось, что из-за постоянных ссор девушка решила выгнать молодого человека и выставила его вещи за порог. Однако парень уезжать не захотел и набросился на возлюбленную с кулаками, – рассказали в пресс-службе управления МВД по городу Тюмени.

В ведомстве также добавили, что в результате инцидента девушку отправили на медицинскую экспертизу, чтобы зафиксировать побои. Парню теперь может грозить административная ответственность.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в селе Вагай Омутинского района задержан подозреваемый в угрозе убийством. Мужчина повздорил со своей женой и чуть не прибил ее ковшом.

ИСТОЧНИК KP.RU