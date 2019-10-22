2019-10-22T13:54:47+03:00
Происшествия

Два года тюрьмы «светит» тюменцу, угрожавшему жене металлическим ковшом

Ссора супругов может кончиться для главы семейства плачевно
Вадим Бегун
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Ссора тюменской семьи может закончиться для главы семейства тюрьмой. Фото - pixabay.com.Ссора тюменской семьи может закончиться для главы семейства тюрьмой. Фото - pixabay.com.
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В селе Вагай Омутинского района задержан подозреваемый в угрозе убийством. Мужчина повздорил со своей женой и чуть не прибил ее ковшом.

– Причиной семейного скандала стало то, что мужчина не ночевал дома. Между супругами возникла ссора, в ходе которой подозреваемый стал угрожать потерпевшей физической расправой. В подтверждение своих намерений он схватил металлический ковш и замахнулся на женщину, – рассказали подробности в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что участковый задержал подозреваемого 54-летнего местного жителя, который позже признал свою вину. Дознавателем возбуждено уголовное дело. Буйному семьянину грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что местный житель остался недоволен растратами любимой. Он схватил купленную скороводу и угрожал ею убить супругу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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