Два года тюрьмы «светит» тюменцу, угрожавшему жене металлическим ковшом

СЕГОДНЯ 13:54 2019-10-22T13:54:47+03:00

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В селе Вагай Омутинского района задержан подозреваемый в угрозе убийством. Мужчина повздорил со своей женой и чуть не прибил ее ковшом.

– Причиной семейного скандала стало то, что мужчина не ночевал дома. Между супругами возникла ссора, в ходе которой подозреваемый стал угрожать потерпевшей физической расправой. В подтверждение своих намерений он схватил металлический ковш и замахнулся на женщину, – рассказали подробности в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что участковый задержал подозреваемого 54-летнего местного жителя, который позже признал свою вину. Дознавателем возбуждено уголовное дело. Буйному семьянину грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что местный житель остался недоволен растратами любимой. Он схватил купленную скороводу и угрожал ею убить супругу.

ИСТОЧНИК KP.RU