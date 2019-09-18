Схватил купленную скороводу, угрожая убить: тюменец остался недоволен растратами любимой

СЕГОДНЯ 14:20 2019-09-18T14:20:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В уватскую полицию обратилась 36-летняя жительница района. Женщина сообщила, что сожитель угрожает ей убийством из-за ее приобретения.

– В день происшествия женщина решила купить в магазине новую сковороду. Она взяла деньги из сбережений сожителя. Вернувшись домой, мужчина обратил внимание, что в месте хранения денежных средств не хватает определенной суммы. Женщина объяснила возлюбленному, что взяла деньги на покупку кухонной утвари. Эта новость вызвала агрессию сожителя. Он схватил купленную сковороду и начал замахиваться на потерпевшую, произнося слова угрозы убийством, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет, а пока он находится под подпиской о невыезде.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что ревнивый тюменец угрожал ножом супруге за слишком откровенный внешний вид. Мужчина приказал супруге срочно переодеться.

ИСТОЧНИК KP.RU