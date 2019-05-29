2019-05-29T09:08:48+03:00
Происшествия

Ревнивый тюменец угрожал ножом супруге за слишком откровенный внешний вид

Мужчина приказал супруге срочно переодеться
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Ревнивый тюменец угрожал ножом супруге за её откровенный внешний видРевнивый тюменец угрожал ножом супруге за её откровенный внешний видФото: pixabay.com
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В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего безработного местного жителя, который подозревается в угрозе убийством.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в полицию поступило сообщение от 28-летней местной жительницы. Девушка сообщила, что её муженёк угрожал ей расправой. Участковый уполномоченный полиции незамедлительно выехал на указанный адрес и предотвратил, возможно, тяжкое преступление.

Установлено, что супруги поругались на почве ревности. Мужчина потребовал, чтобы девушка переоделась – её вид мог привлекать к себе внимание других мужчин. В результате конфликта он схватил кухонный нож и начал угрожать супруге убийством, но девушка вырвалась из рук мужа и побежала в подъезд.

Теперь буйному супругу может грозить до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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