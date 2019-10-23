2019-10-23T13:21:06+03:00
Происшествия

На чердаке тюменской многоэтажки нашли тело мужчины

Следователи проводят проверку
Вадим Бегун
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В Тюмени на чердаке дома обнаружен труп мужчины. Фото - pixabay.com.В Тюмени на чердаке дома обнаружен труп мужчины. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени накануне, 22 октября, в вентиляционной шахте чердачного помещения жилого дома по улице Герцена обнаружено тело мужчины. По данному факту местные следователи проводят доследственную проверку.

– В настоящее время в рамках проверки проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, установления личности погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – так прокомментировали ужасную находку в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что в последний день августа на пересечении улиц Пражская и Белоярская в областном центре был обнаружен труп мужчины. Фотография с места чрезвычайного происшествия появилась в социальных сетях. В описании поста сказано, что тело было найдено в сточной трубе, из которой торчала одна нога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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