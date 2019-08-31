В Тюмени в сточной канаве найден труп: из трубы торчала половина тела

СЕГОДНЯ 15:43 2019-08-31T15:43:03+03:00

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На пересечении улиц Пражская и Белоярская в Тюмени сегодня днём, 31 августа, был обнаружен труп мужчины. Фотография с места ЧП появилась в социальных сетях, в описании поста сказано, что тело было найдено в сточной трубе.

- Половину тела запихали в трубу, видно только одну руку и ноги, - написал автор фото, пожелавший остаться неизвестным.

Как сообщили в пресс-службе станции скорой помощи, вызов поступил в 12.24, через 9 минут бригада была на месте происшествия. Медикам оставалось констатировать смерть пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU