В Тюмени арестован опасный рецидивист, задушивший 16-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 12:32 2019-10-23T13:24:37+03:00

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В Тюмени задержан мужчина, который подозревается в убийстве несовершеннолетней. Сейчас с ним работают следователи.

– По данным следствия, 8 сентября 2019 года около 13.00 в одной из квартир в доме, расположенном по улице Ткацкий проезд города Тюмени, обнаружено тело несовершеннолетней с признаками удушения. 19 октября по подозрению в совершении данного преступления задержан 38-летний местный житель. Ранее он был судим за совершения особо тяжкого и тяжких преступлений, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Рецидивист уже сознался в содеянном. В настоящее время он заключен под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что девушку по имени Юлия разыскивали волонтеры «Белая Сова». Спустя некоторое время в паблике группы появилось сообщение о том, что девушка погибла.

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ИСТОЧНИК KP.RU