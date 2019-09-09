В Тюмени задушили 16-летнюю девочку: преступника ищут
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 16-летней тюменки. Об этом «Комсомольской правде – Тюмень» сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по Тюменской области.
Следователи выяснили, что 8 сентября 2019 около 13 часов в одной из квартир в доме по ул. Ткацкий проезд г. Тюмени обнаружено тело несовершеннолетней девушки с признаками удушения.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят оперативные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого.
Ранее девушку по имени Юлия разыскивали волонтёры «Белая Сова», однако два часа назад в паблике группы появилось сообщение о том, что девушка погибла.
ИСТОЧНИК KP.RU