2019-09-09T09:46:24+03:00
Происшествия

В Тюмени задушили 16-летнюю девочку: преступника ищут

Тело Юлии было обнаружено в доме по ул. Ткацкий проезд
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени задушили 16-летнюю девочку: преступника ищут. Фото: Белая соваВ Тюмени задушили 16-летнюю девочку: преступника ищут. Фото: Белая сова
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Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 16-летней тюменки. Об этом «Комсомольской правде – Тюмень» сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по Тюменской области.

Следователи выяснили, что 8 сентября 2019 около 13 часов в одной из квартир в доме по ул. Ткацкий проезд г. Тюмени обнаружено тело несовершеннолетней девушки с признаками удушения.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят оперативные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого.

Ранее девушку по имени Юлия разыскивали волонтёры «Белая Сова», однако два часа назад в паблике группы появилось сообщение о том, что девушка погибла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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