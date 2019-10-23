Новые пассажирские автобусы будут курсировать по тюменским дорогам

СЕГОДНЯ 11:34 2019-10-23T11:34:33+03:00

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В Тюмени завтра, 24 октября, местным жителям представят новые пассажирские автобусы. Кроме того, в этот день наградят лучших работников дорожной отрасли.

По информации пресс-службы администрации Тюмени, муниципальные маршруты города обслуживают восемь предприятий. Последние годы подвижной состав ТПАТП существенно обновился, по улицам Тюмени курсирует все больше новых автобусов.

– Начиная с 10.00, на Городской площади будут представлены два «ЛиАЗа», работающих на газу. В них установлена система видеонаблюдения, кондиционеры, зарядка для гаджетов, кроме того, они оборудованы отсеком для служебного пользования. Кондукторы и водители ответят на вопросы тюменских пассажиров, – сообщили в ведомстве.

Там также добавили, что в 11.00 в Большом зале администрации города мэр Руслан Кухарук вручит награды лучшим водителям, инженерам, слесарям, работникам контрольной службы, дорожным рабочим. Мероприятие приурочено к Дню работников дорожного хозяйства и Дню работников автомобильного и городского пассажирского транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU