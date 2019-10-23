2019-10-23T11:34:33+03:00
Общество

Новые пассажирские автобусы будут курсировать по тюменским дорогам

В общественном транспорте можно подзарядить телефон
Вадим Бегун
Поделиться:
На тюменские дороги выедут новые автобусы.На тюменские дороги выедут новые автобусы.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

В Тюмени завтра, 24 октября, местным жителям представят новые пассажирские автобусы. Кроме того, в этот день наградят лучших работников дорожной отрасли.

По информации пресс-службы администрации Тюмени, муниципальные маршруты города обслуживают восемь предприятий. Последние годы подвижной состав ТПАТП существенно обновился, по улицам Тюмени курсирует все больше новых автобусов.

– Начиная с 10.00, на Городской площади будут представлены два «ЛиАЗа», работающих на газу. В них установлена система видеонаблюдения, кондиционеры, зарядка для гаджетов, кроме того, они оборудованы отсеком для служебного пользования. Кондукторы и водители ответят на вопросы тюменских пассажиров, – сообщили в ведомстве.

Там также добавили, что в 11.00 в Большом зале администрации города мэр Руслан Кухарук вручит награды лучшим водителям, инженерам, слесарям, работникам контрольной службы, дорожным рабочим. Мероприятие приурочено к Дню работников дорожного хозяйства и Дню работников автомобильного и городского пассажирского транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На чердаке тюменской многоэтажки нашли тело мужчины
Жители тюменского Мыса жалуются на график единственного маршрута, который к ним ходит
В Тюмени арестован опасный рецидивист, задушивший 16-летнюю девушку
На конкурс «Лидеры России» зарегистрировалось более 2,3 тысяч жителей Тюменской области
Пьяный водитель без прав устроил серьезное ДТП на тюменской трассе
Молодой тюменец побил любимую в доме на улице Полевой
Тюменцев приглашают на «Ночь искусств»
В Тобольске свои же сотрудники обворовали нефтехимический комбинат
Почти полгода проведет в тюрьме тюменец, предложивший гаишнику взятку
Райффайзенбанк объявил о запуске личного кабинета для ипотечных заемщиков
На улице Орджоникидзе в Тюмени запретят парковку
«Камень пролетел над головой»: в Тюмени неизвестные закидали булыжниками автобус