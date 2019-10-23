2019-10-23T14:15:12+03:00
Общество

Крупный тюменский завод выплатил работникам многомиллионные долги по зарплате

Произошло это только после вмешательства прокуратуры
Вадим Бегун
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Тюменское предприятие рассчиталось со своими работниками. Фото - прокуратура ТО.Тюменское предприятие рассчиталось со своими работниками. Фото - прокуратура ТО.
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Производственный комплекс «Молоко», который находится в Нижнетавдинском районе, выплатил долги по заработной плате в сумме более 15 миллионов рублей.

– В одном из российских информационных агентств в октябре этого года была размещена статья о невыплате зарплаты в компании «Молоко». Кроме того, информация о задержках оплаты труда поступила и на горячую линию нашего ведомства, в связи с чем была организована проверка. Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Альберт Новопашин выехал в село Нижняя Тавда и провел встречу с трудовым коллективом, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что после разговора стало ясно: компания не выплатила зарплату за август и аванс за сентябрь в общей сумме более 15 миллионов рублей. В отношении ООО было возбуждено административное дело. Генеральному директору вынесли официальное предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства. Ему сообщили, что за невыплату он может быть привлечен к административной или даже к уголовной ответственности. Только после этого задолженность была выплачена в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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