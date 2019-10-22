Снесенный забор, «гаффская болезнь» и дело о смерти на батуте: публикуем главные новости Тюмени 22 октября 2019

СЕГОДНЯ 16:58 2019-10-22T17:00:12+03:00

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Дорогие читатели! Если вы были слишком заняты, чтобы читать новости, которые готовили для вас корреспонденты «Комсомольской правды – Тюмень», не беспокойтесь. Теперь мы будем подводить итоги, рассказывая вам о самых важных новостях прошедшего дня.

1. Сегодняшнее утро было добрым не для всех. На перекрестке улиц Демьяна Бедного и Революции произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух «Ниссанов». Одна из машин отлетела прямо в частный дом, снеся по пути забор.

Местные жители, живо обсуждающие ДТП в социальных сетях, комментируют: «А где Яндекс?» Вероятно, такой вопрос связан с тем, что именно таксисты в областном центре чаще всего попадают в аварии.

Авто снесло забор. Фото - соцсети.

2. Сегодня стало известно, что в токсикологическое отделение Областной клинической больницы №1 были госпитализированы два человека, которым поставили диагноз «гаффская болезнь», еще один находится в больнице Тобольска. Кстати, все они члены одной семьи.

В Роспотребнадзоре заверили: ничего опасного в этом заболевании нет, от человека к человеку она не передается. Оно возникает среди хищных рыб, некоторых плотоядных животных и птиц, питающихся зараженной рыбой.

3. В Тюмени завершено расследование резонансного уголовного дела. В начале января в одном из батутных центров областного центра погибла 17-летняя девушка, сломав себе шею. Виновным признали 30-летнего директора.

По информации следователей, в то время, когда потерпевшая находилась на батутах, рядом не было ни одного инструктора, кто бы запретил ей выполнять опасные прыжки.

Директора батутного центра обвиняют в смерти девушки.Фото: Вадим Бегун

4. Осторожно, гололед! Травматологи предупреждают тюменцев о том, что пора бы сменить осеннюю обувь на зимнюю, женщинам, к примеру, следует забыть о каблуках.

Только за минувшие сутки во взрослый травмпункт Областной клинической больницы №2 обратились 214 пациентов с различными травмами конечностей. И это на треть больше, чем обычно среднесуточно. Семнадцати пациентам даже понадобилась госпитализация.

5. Сегодня выяснилось, что руководительница автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Сибирский учебный центр СПАС» передавала взятку в 330 тысяч рублей замглавы Заводоуковского городского округа. Сделала она это через посредников.

Кстати, на саму чиновницу заведено уголовное дело, которое рассматривается в Заводоуковском районном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU