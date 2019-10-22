В Тюмени управляющему батутным центром грозит тюрьма за смерть девушки

СЕГОДНЯ 11:51 2019-10-22T11:51:54+03:00

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В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего управляющего батутного центра, где в январе этого года погибла несовершеннолетняя. 17-летняя девушка сломала шею, выполняя прыжок.

– 5 января этого года вечером время в помещении батутного центра тюменка совершила несколько сложных прыжков с переворотами. Последнее сальто закончилось трагедией: несовершеннолетняя упала на полотно батута, получив травму шеи и погибла. Во время нахождения потерпевшей на батутах и выполнения ею прыжков никто из инструкторов не присутствовал рядом и не запретил выполнять сложные акробатические элементы, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Следователи изъяли и изучили документы, регламентирующие технику безопасности на батутах. Из них следует, что управляющий центра допустил до работы сотрудников без нужного уровня знаний подготовки, а также не организовал присмотр подчиненными за несовершеннолетними посетителями. В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело скоро направят в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU