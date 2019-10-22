Незваные гости: в Тюмени иномарка влетела в дом, протаранив забор

СЕГОДНЯ 10:08 2019-10-22T10:08:46+03:00

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В Тюмени сегодня, 22 октября, утром на перекрестке улиц Демьяна Бедного и Революции произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух «Ниссанов». На этот раз не обошлось даже без сломанного забора.

– По предварительным данным, водитель автомобиля «Ниссан Кашкай» выезжал со второстепенной дороги и не пропустил второго участника движения – «Ниссан Икс-Трэйл». После столкновения автомобиль врезался в дом, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

На кадрах, сделанных очевидцами на месте происшествия, видно, что по пути к дому машина снесла часть забора. Легкие травмы получила одна из участниц дорожного инцидента.

Это обстоятельство стало объектом для насмешек тюменцев в социальных сетях. Одни переживали хозяевам дома, которым теперь придется менять забор, другие высказывали свои предположения, якобы это внук заехал к бабушке на чай или кто-то неправильно припарковался около дома после корпоратива, третьи усмехались: «А Яндекс где?»

ИСТОЧНИК KP.RU