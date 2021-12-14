Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 15 декабря 2021 года: штраф за поддельные СOVID-сертификаты

Тюменку оштрафовали за поддельные СOVID-сертификаты. Фото: Ольга Крыльцова

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 15 декабря 2021 года. По данным оперштаба Тюменской области, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 302 и составило 85 174 человека, 20 человек скончались (всего – 3 137 с начала пандемии).

Фото - yandex.ru.

По информации оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения COVID-19 за минувшие сутки зарегистрировано 302 случая заболевания (всего с начала пандемии – 85 174), 436 человек выздоровели (за весь период – 67 431), 50 детей заболели (из общего числа заболевших), 33 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 34 012 человек остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 956 274 человека, полный курс прошли 871 493.

Прибывших в Тюменскую область из Гонконга и стран Африки посадят на двухнедельный карантин. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства региона «О введении режима повышенной готовности». Они также обязаны дважды сдать тест на COVID-19 методом ПЦР. Первое тестирование должно быть проведено в течение двух дней после прибытия, второе – с 10-го по 12-й день со дня прибытия.

В Сладково (Тюменская область) суд оштрафовал предпринимательницу Анжелику А. Женщина нарушила санитарно-эпидемиологические нормы. 1 ноября нагрянули с проверкой в торговый павильон, который ей принадлежит. Оказалось, что ею не организован ежедневный «входной фильтр» в помещение, отсутствует журнал регистрации и график проведения влажной уборки.

В Тюмени суд признал виновной 40-летнюю Татьяну Абдуллаеву, медсестру областной клинической больницы № 2. Женщина оштрафована на крупную сумму за поддельные COVID-сертификаты.

За последние сутки в России выявлено 28 343 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 6,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 145 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 34 084 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 074 797 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 291 749 летальных исходов, выздоровели 8 804 000 человек.