Коронавирус в Тюмени, последние новости на 14 декабря 2021 года: заболели еще 302 человека

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 декабря увеличилось на 302. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 декабря увеличилось на 302. Всего с начала пандемии ковид подхватили 85 174 человека.

За последние сутки в России выявлено 28 343 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 6,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 145 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 34 084 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 074 797 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 291 749 летальных исходов, выздоровели 8 804 000 человек.