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Здоровье14 декабря 2021 6:26

Предпринимательницу из Сладково оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за отсутствия запаса перчаток в киоске

Были выявлены и другие нарушения санитарно-эпидемиологических норм
Сергей Швецов
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Предпринимательницу из Сладково оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за отсутствия запаса перчаток в киоске.

Предпринимательницу из Сладково оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за отсутствия запаса перчаток в киоске.

Фото: Ольга Крыльцова

В Сладково (Тюменская область) суд оштрафовал предпринимательницу Анжелику А. Женщина нарушила санитарно-эпидемиологические нормы.

1 ноября нагрянули с проверкой в торговый павильон, который ей принадлежит. Оказалось, что ею не организован ежедневный «входной фильтр» в помещение, отсутствует журнал регистрации и график проведения влажной уборки.

Кроме того, по информации объединенной пресс-службы судебной системы региона, в киоске не было дезинфицирующего средства, запаса перчаток и личной медицинской книжки ИП Анжелики А.

В судебном заседании сельчанка раскаялась. Суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей.