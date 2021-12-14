Предпринимательницу из Сладково оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за отсутствия запаса перчаток в киоске. Фото: Ольга Крыльцова

В Сладково (Тюменская область) суд оштрафовал предпринимательницу Анжелику А. Женщина нарушила санитарно-эпидемиологические нормы.

1 ноября нагрянули с проверкой в торговый павильон, который ей принадлежит. Оказалось, что ею не организован ежедневный «входной фильтр» в помещение, отсутствует журнал регистрации и график проведения влажной уборки.

Кроме того, по информации объединенной пресс-службы судебной системы региона, в киоске не было дезинфицирующего средства, запаса перчаток и личной медицинской книжки ИП Анжелики А.

В судебном заседании сельчанка раскаялась. Суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей.