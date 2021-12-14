Медсестру из Тюмени оштрафовали на 100 тысяч рублей за поддельные COVID-сертификаты. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени суд признал виновной 40-летнюю Татьяну Абдуллаеву, медсестру областной клинической больницы № 2. Женщина оштрафована на крупную сумму за поддельные COVID-сертификаты.

– С 11 июня по 2 августа 2021 года Абдуллаева за вознаграждение в 23 тысячи рублей вносила в специальный регистр вакцинированных недостоверные сведения о прохождении гражданами вакцинации от коронавируса без фактического её проведения, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Медработник полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. В итоге суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.