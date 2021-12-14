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Здоровье14 декабря 2021 9:32

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 14 декабря 2021 года: умерли еще 20 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 14 декабря 2021 года
Сергей Швецов
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Число умерших коронавирусом в Тюменской области 14 декабря увеличилось на 20.

Число умерших коронавирусом в Тюменской области 14 декабря увеличилось на 20.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюменской области 14 декабря увеличилось на 20. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 3 137 человек.

За последние сутки в России выявлено 28 343 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 6,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 145 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 34 084 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 074 797 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 291 749 летальных исходов, выздоровели 8 804 000 человек.