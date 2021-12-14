Прибывших в Тюмень из Гонконга и стран Африки посадят на двухнедельный карантин. Фото - "Аэропорт Рощино Official Group of Rosсhino" в ВК.

Прибывших в Тюменскую область из Гонконга и стран Африки посадят на двухнедельный карантин. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства региона «О введении режима повышенной готовности».

– Кроме того, они также обязаны дважды сдать тест на COVID-19 методом ПЦР. Первое тестирование должно быть проведено в течение двух дней после прибытия, второе – с 10-го по 12-й день со дня прибытия, – добавили в информационном центре правительства региона.