Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 9 декабря 2021 года: из-за COVID-19 закрываются группы в детсадах

В Тюмени из-за коронавируса закрыли уже 54 группы в 28 детсадах. Фото: Вадим Бегун

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 9 декабря 2021 года. По данным оперштаба Тюменской области, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 305 и составило 83 350 человек, 26 человек скончались (всего – 2 998 с начала пандемии).

Фото - yandex.ru.

По информации оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения COVID-19, за минувшие сутки зарегистрировано 305 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 83 350), 316 человек выздоровели (за весь период – 65 058), 59 детей заболели (из общего числа заболевших), 26 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 34 788 человек остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 933 390 человек, полный курс прошли 827 239.

Тюменцам с QR-кодом разрешили показывать вместо паспорта другие документы. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

В Тюмени из-за коронавируса закрыли уже 54 группы в 28 детсадах. По области в целом закрыты двери 86 групп в 53 детских садах. Их посещали 1 775 детей, из них заболели 79 воспитанников и 11 сотрудников.

В Тюмени перед Новым годом усилят проверку организаций, куда пускают по QR-коду. За месяц проверено 243 объекта, составлен один административный протокол.

За последние сутки в России выявлено 30 752 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 179 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 36 976 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 895 597 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 284 823 летальных исхода, выздоровели 8 602 067 человек.