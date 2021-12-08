Коронавирус в Тюмени, последние новости на 8 декабря 2021 года: умерли еще 26 человек

Число умерших коронавирусом в Тюменской области 8 декабря увеличилось на 26. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюменской области 8 декабря увеличилось на 26. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 2 998 человек.

По информации оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения COVID-19, за минувшие сутки зарегистрировано 305 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 83 350), 316 человек выздоровели (за весь период – 65 058), 59 детей заболели (из общего числа заболевших), 26 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 34 788 человек остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 933 390 человек, полный курс прошли 827 239.

За последние сутки в России выявлено 30 752 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 179 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 36 976 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 895 597 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 284 823 летальных исхода, выздоровели 8 602 067 человек.