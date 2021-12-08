Тюменцам с QR-кодом разрешили показывать вместо паспорта другие документы. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменцам с QR-кодом разрешили показывать вместо паспорта другие документы. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Так, при проверке QR-кодов, согласно Федеральному закону, можно предъявлять военный билет, временное удостоверение, которое выдается взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу).

Подойдет также временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта, заграничный паспорт и справка, выдаваемая гражданам РФ, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в связи с расширением после 24 декабря перечня организаций, работающих в системе QR-кодов, проверки продолжат в усиленном режиме. Решение о переносе срока введения QR-кодов было принято с учетом интересов бизнеса и благодаря ответственной позиции предпринимательского сообщества.