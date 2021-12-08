В Тюмени перед Новым годом усилят проверку организаций, куда пускают по QR-коду. Фото: Мария Толстихина

В Тюмени перед Новым годом усилят проверку организаций, куда пускают по QR-коду. За месяц проверено 243 объекта, составлен один административный протокол.

– В связи с расширением после 24 декабря перечня организаций, работающих в системе QR-кодов, проверки продолжат в усиленном режиме. Решение о переносе срока введения QR-кодов было принято с учетом интересов бизнеса и благодаря ответственной позиции предпринимательского сообщества, – отметили в региональном департаменте потребительского рынка и туризма.

За несоблюдение правил режима повышенной готовности, действующего в регионе для предупреждения распространения COVID-19, предусмотрена административная ответственность как для организаций, так и для граждан.