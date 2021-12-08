Коронавирус в Тюмени, последние новости на 8 декабря 2021 года: заболели еще 305 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 8 декабря увеличилось на 305. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 8 декабря увеличилось на 305. Всего с начала пандемии ковид подхватили 83 350 человек.

За последние сутки в России выявлено 30 752 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 179 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 36 976 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 895 597 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 284 823 летальных исхода, выздоровели 8 602 067 человек.