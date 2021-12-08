В Тюмени из-за коронавируса закрыли уже 54 группы в детсадах. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени из-за коронавируса закрыли уже 54 группы в 28 детсадах. По области в целом закрыты двери 86 групп в 53 детских садах. Их посещали 1 775 детей, из них заболели 79 воспитанников и 11 сотрудников.

– Также в связи с заболеваемостью COVID-19 в нашем регионе закрыто 16 классов в 14 школах, из них в Тюмени 9 классов в 7 школах. Классы посещали 414 детей, заболели 32 человека, – сообщили в информационном центре правительства региона.

Из-за ОРВИ в Тюменской области закрыто 11 групп в 5 детских садах. Группы посещали 284 ребенка, заболели 155 детей. В Тюмени закрытий нет.

Также стало известно, что в связи с заболеванием ОРВИ в регионе закрыто 310 классов в 42 школах, в том числе в Тюмени 60 классов в 17 школах. Всего детей в классах 8 981, из них заболели 2 906. В областном центре полностью закрыт один корпус гимназии № 49 и один корпус СОШ № 65.