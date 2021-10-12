Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Туризм12 октября 2021 10:34

Как выглядит Базарная площадь в Тобольске после реконструкции? Фоторепортаж.

Показываем, как выглядит Базарная площадь в Тобольске после благоустройства
Алексей КОСЕНЧУКАлексей КОСЕНЧУК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Базарная площадь. Тобольск

Базарная площадь. Тобольск

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Помните, зимой мы рассказывали о благоустройстве Базарной площади в Тобольске? После масштабной реконструкции, которую провели на площади более 35,5 тысяч квадратов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», она стала новым местом притяжения горожан. Смотрите сами: пешеходные зоны, ярмарочные домики а-ля Европа, резные ворота, стилизованные под старину, и многое другое.

В декабре ярмарочные домики будут продавать рождественские и новогодние игрушки и лакомства

В декабре ярмарочные домики будут продавать рождественские и новогодние игрушки и лакомства

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Побывав в Тобольске, мы не смогли пройти мимо этого место и сделали несколько фотографий. Предлагаем и вам полюбоваться этим местом.

Церковь Захарии и Елизаветы в Тобольске на Базарной площади

Церковь Захарии и Елизаветы в Тобольске на Базарной площади

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Так выглядит дорога, если Базарная площадь находится за тобой

Так выглядит дорога, если Базарная площадь находится за тобой

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

На Базарной площади есть и карусель

На Базарной площади есть и карусель

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Те самые ярмарочные домики, где торгуют сувенирами

Те самые ярмарочные домики, где торгуют сувенирами

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Вход на Базарную площадь

Вход на Базарную площадь

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Посмотрите, какие удобные пешеходные дорожки проложены рядом с церковью

Посмотрите, какие удобные пешеходные дорожки проложены рядом с церковью

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Фото в вертикальном формате

Фото в вертикальном формате

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тобольске в конце сентября под залпы водного салюта открыли аэропорт Ремезов. Строительство шло семимильными шагами, хотя сначала воздушные ворота духовной столицы Сибири планировали распахнуть в 2020 году. А ещё мы рассказывали про то, почему аэропорту присвоили имя великого картографа Семена Ремезова, а не Ермака, которого превратили в «оккупанта».

Туризм: Путешествуем по РоссииТуризм во всем мире Тюменская область: внутренний туризм