Как выглядит Базарная площадь в Тобольске после реконструкции? Фоторепортаж.

Базарная площадь. Тобольск Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Помните, зимой мы рассказывали о благоустройстве Базарной площади в Тобольске? После масштабной реконструкции, которую провели на площади более 35,5 тысяч квадратов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», она стала новым местом притяжения горожан. Смотрите сами: пешеходные зоны, ярмарочные домики а-ля Европа, резные ворота, стилизованные под старину, и многое другое.

В декабре ярмарочные домики будут продавать рождественские и новогодние игрушки и лакомства Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Побывав в Тобольске, мы не смогли пройти мимо этого место и сделали несколько фотографий. Предлагаем и вам полюбоваться этим местом.

Церковь Захарии и Елизаветы в Тобольске на Базарной площади Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Так выглядит дорога, если Базарная площадь находится за тобой Фото: Алексей КОСЕНЧУК

На Базарной площади есть и карусель Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Те самые ярмарочные домики, где торгуют сувенирами Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Вход на Базарную площадь Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Посмотрите, какие удобные пешеходные дорожки проложены рядом с церковью Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Фото в вертикальном формате Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тобольске в конце сентября под залпы водного салюта открыли аэропорт Ремезов. Строительство шло семимильными шагами, хотя сначала воздушные ворота духовной столицы Сибири планировали распахнуть в 2020 году. А ещё мы рассказывали про то, почему аэропорту присвоили имя великого картографа Семена Ремезова, а не Ермака, которого превратили в «оккупанта».