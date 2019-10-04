2019-10-04T11:30:51+03:00
Туризм

Аэропорт Тобольска заработает в 2020 году

Рассказываем, как ведётся строительство воздушной гавани в духовной столице Сибири
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Аэропорт Тобольска заработает в 2020 году: взлётно-посадочная полоса построена на 64%Аэропорт Тобольска заработает в 2020 году: взлётно-посадочная полоса построена на 64%Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Готовность взлётно-посадочной полосы в будущем пассажирском аэропорту Тобольска составляет 64 процента, сейчас ведётся работа по её бетонированию. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, на объекте работают 1,9 тысяч человек и 860 единиц техники. К реализации проекта для строительства инфраструктурных объектов привлекли 8 местных подрядчиков и поставщиков.

Во время рабочей поездки в Тобольск и Тобольский район со строительством аэропорта ознакомился губернатор Тюменской области Александр Моор. По словам главы региона, за счёт средств областного бюджета строится подъездная дорога к аэропорту и ремонтируется участок дороги «ТюменьВагай». Инвестором строительства выступила компания «СИБУР».

Вместе с этим ведётся работа над маршрутной сетью и отбором оператора, который возьмёт на себя функции по управлению аэропортом и определит оптимальную численность персонала. За счёт средств федерального бюджета закупят радионавигационное оборудование, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Аэропорт будет ориентирован на жителей и гостей города. Совместный проект правительства Тюменской области и «СИБУРа» улучшит транспортную инфраструктуру и будет способствовать привлечению в Тобольск туристов. Взлётно-посадочная полоса сможет принимать воздушные суда типа Boeing 737-800, Ту -204/214 и Airbus A 321, которые сегодня чаще всего используются для перелётов средней дальности. Взлётно-посадочную полосу построят до конца 2019 года, аэровокзал – в 2020 году. Ввод аэропорта в эксплуатацию запланирован в 2020 году.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», проработка идеи строительства аэропорта в Тобольске началась по итогам рабочего визита президента России Владимира Путина. Шесть лет назад, открывая крупнейшее в России производство полипропилена на предприятии «СИБУРа», глава государства дал задание рассмотреть возможность строительства воздушной гавани в Тобольске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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