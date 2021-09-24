Первые гости аэропорта «Ремезов» в Тобольске приземлились под «залпы» водного салюта.

В Тобольске открыли аэропорт. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

То, чего Тюменская область, так долго ждала, свершилось! Аэропорт Ремезов в Тобольске распахнул свои двери для пассажиров. Торжественное открытие воздушных ворот духовной столицы Сибири состоялось сегодня, 24 сентября 2021 года. Первых гостей – чиновников, представителей Росавиации и журналистов – встречали по-сибирски гостеприимно и тепло: тобольскими вкусняшками и «арочным» водным салютом. Такой встречи они явно не ожидали!

Фото - КОСЕНЧУК Алексей.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, день открытия аэропорта войдёт в историю Тобольска и всей России. Ведь такой грандиозный проект реализован в короткие сроки.

Фото - КОСЕНЧУК Алексей.

– Ремезов станет драйвером развития туризма и инвестиционной привлекательности Тюменской области. Тобольск для нас – жемчужина, духовная столица Сибири, которая отныне станет еще ближе другим регионам России. Правительство региона много вкладывает в развитие Тобольска, делая ставку на развитие туризма. Уверен, что мы будем развивать маршрутную сеть. Благодарю компанию «СИБУР» за такой амбициозный проект. Мы ещё поработаем! А гостям желаю окунуться в атмосферу сибирского гостеприимства! – пожелал гостям Александр Моор.

Фото - КОСЕНЧУК Алексей.

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько отметил, что в созвездии сибирских аэропортов появилась новая яркая звезда.

Фото - КОСЕНЧУК Алексей.

– Таких темпов строительства не было в истории российской авиации – на все про все ушло всего два года! Здесь все сделано руками строителей и огромное спасибо правительству и СИБУРу. Желаю Тобольску работать 24 часа в сутки, это новые возможности развития экономики, бизнеса и туризма, – отметил Александр Нерадько.

Фото - КОСЕНЧУК Алексей.

В торжественной обстановке воздушной гавани вручили сертификат аэропорта.

Фото - КОСЕНЧУК Алексей.

Напомним, аэропорт Ремезов находится в Тобольском районе, в 30 километрах от Тобольска. Строили его совместными усилиями правительства Тюменской области и компании «СИБУР» в рамках государственно-частного партнёрства. Региональное правительство помогло оформить права на земельные участки, чтобы обеспечить аэропорт транспортной и инженерной инфраструктурой и построило дорогу к аэропорту, отремонтировав участок Тюмень – Вагай. Крупнейшая нефтегазохимическая компания России «СИБУР» профинансировала строительство взлетно-посадочной полосы, пассажирского терминала с административным зданием и объектами наземной инфраструктуры.

Фото - КОСЕНЧУК Алексей.

На федеральные деньги купили радиотехническое оборудование для модульного командно-диспетчерского пункта управления полетами, радиомаячную систему посадки, автоматический радиопеленгатор и отдельную приводную радиостанцию.

Фото - КОСЕНЧУК Алексей.

КОНКРЕТНО

Какие преимущества даст аэропорт Тобольска Тюменской области:

– дополнительный драйвер развития внутрироссийского туризма, который позволит привлечь в Тюменскую область до 7 млн человек (это в четыре раза больше, чем в 2020 году);

– возможность укрепиться Тобольску в статусе одного из современных культурно-исторических, духовных, туристических центров России и стать новым центром промышленного туризма;

– стимул для повышения инвестиционной привлекательности Тюменской области и Тобольска и создания новых рабочих мест для тоболяков;

– существенное сокращение времени на дорогу до Тобольска из крупных российских хабов.

Фото - КОСЕНЧУК Алексей.

ЦИФРЫ:

– пропускная способность аэропорта – 380 человек в час;

– новый аэропорт назван в честь выдающегося картографа Семена Ремезова. Его кандидатуру поддержали 76% участников народного голосования, которое прошло в начале 2021 года;

– при строительстве и дизайн-оформлении аэропорта использовались материалы, в состав которых входят полимеры СИБУРа. 90% материалов для интерьерного оформления аэровокзального комплекса состоят из полимеров предприятия;

– регулярные пассажирские рейсы аэропорт начнёт обслуживать с 16 октября 2021 года. Самолеты полетят в Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург и Екатеринбург;

– протяженность взлетно-посадочной полосы аэропорта – 2400 метров, ширина – 45 метров;

– первый технический рейс в новом аэропорту Тобольска приземлился 24 марта 2020 года;

– от проектирования до завершения строительства прошло всего два года.