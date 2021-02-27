Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Туризм

Обновленная Базарная площадь Тобольска станет местом притяжения для туристов

Благоустройство провели на площади 35,5 тысяч квадратных метров
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
КомментироватьОставить комментарий
Обновленная Базарная площадь Тобольска станет местом притяжения для туристов

Обновленная Базарная площадь Тобольска станет местом притяжения для туристов

Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор и полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев позитивно оценили результаты проекта по благоустройству Базарной площади и ул. Мира в исторической подгорной части Тобольска. По данным Оперативного штаба, благоустройство на общей площади более 35,5 тыс. «квадратов» проведели в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Идея придать новый облик исторической площади Тобольска победила в ежегодном Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 2019 года в номинации «Малые города с численностью населения от пятидесяти до ста тысяч человек», который проводится Минстроем России.

В рамках благоустройства на площади установили ярмарочные домики, декорированные сибирскими узорами павильоны для продажи сувениров, карусельный парк и детские игровые площадки. А новым украшением подгорной части Тобольска стал памятник композитору Александру Алябьеву.

Как отметил полпред президента в УФО, обновленная Базарная площадь – новая точка притяжения для горожан и гостей города.

- Богатейший историко-культурный потенциал древней столицы Сибири способствует росту туризма и малого и среднего бизнеса. Это одна из основ для дальнейшего развития города, - подчеркнул Якушев.

Туризм: Путешествуем по РоссииТюменская область: внутренний туризм