Обновленная Базарная площадь Тобольска станет местом притяжения для туристов Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор и полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев позитивно оценили результаты проекта по благоустройству Базарной площади и ул. Мира в исторической подгорной части Тобольска. По данным Оперативного штаба, благоустройство на общей площади более 35,5 тыс. «квадратов» проведели в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Идея придать новый облик исторической площади Тобольска победила в ежегодном Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 2019 года в номинации «Малые города с численностью населения от пятидесяти до ста тысяч человек», который проводится Минстроем России.

В рамках благоустройства на площади установили ярмарочные домики, декорированные сибирскими узорами павильоны для продажи сувениров, карусельный парк и детские игровые площадки. А новым украшением подгорной части Тобольска стал памятник композитору Александру Алябьеву.

Как отметил полпред президента в УФО, обновленная Базарная площадь – новая точка притяжения для горожан и гостей города.

- Богатейший историко-культурный потенциал древней столицы Сибири способствует росту туризма и малого и среднего бизнеса. Это одна из основ для дальнейшего развития города, - подчеркнул Якушев.