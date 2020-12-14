«Неотъемлемая часть истории города». В Тобольске обсудили концепцию Базарной площади

В Тобольске обсудили концепцию Базарной площади. Фото - admtobolsk.ru.

В Тобольске предпринимателям презентовали Базарную площадь. Бизнесмены обсудят концепцию этого места и соберут интересные идеи.

– Базарная площадь – неотъемлемая и очень важная часть истории города и всего региона. Стратегическая территория, по сути, – речные ворота в Сибирь, является также неотъемлемой частью жизни каждого тоболяка. На протяжении нескольких веков здесь развивались ремесла, проходили ярмарки и базары самобытных товаров, – отметил мэр города Тобольска Максим Афанасьев.

Градоначальник рассчитывает на серьезный прорыв в сфере развития туризма. Благодаря этому проекту появилась возможность восстановить объекты культурного наследия в границах Базарной площади и улицы Мира. Это свяжет кремль с Музеем императорской семьи и значительно улучшит качество жизни на этой территории.

Стоит отметить, что уже сегодня, 14 декабря, начался прием заявок на новогоднюю ярмарку, которая откроется 21 декабря и продлится до боя курантов. Утром 2021 года на смену ей придет Рождественская ярмарка.