На Базарной площади в Тобольске откроют центр ремесленного мастерства. Фото - admtobolsk.ru.

На Базарной площади в Тобольске откроют торговые ряды и центр ремесленного мастерства. Здесь уже появились ярмарочные домики для торговли сувенирами. Тут будут проходить новогодние и рождественские праздники, а также народные гулянья.

На пешеходной улице Мира планируется восстановить объекты культурного наследия, благоустроить территорию. Общие затраты на реконструкцию объектов культурного наследия нижнего посада составят порядка 2,6 миллиарда рублей.

Стоит отметить, что территория, где расположена Базарная площадь, включает в себя 24 объекта культурного наследия. Два объекта уже в работе, шесть планируется отреставрировать до конца 2023 года, остальные – до 2026 года. В ближайшие два года обустроят Александровский сад.

Проект реконструкции Базарной площади стал одним из победителей конкурса Минстроя России. На его реализацию из бюджетов различных уровней выделено порядка 300 млн рублей. Завершить работы, согласно контракту, необходимо до конца ноября 2020 года.