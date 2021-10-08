Пенсионер из Тюмени не в силах вернуть свои сбережения, накопленные годами

Мошенница, обманувшая пенсионера, орудует в городе вот уже более пяти лет Фото: Мария Толстихина

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о 81-летнем пенсионере, доверием которого долгое время пользовалась опытная мошенница Валерия З., имя которой не раз высвечивалось на антимошеннических сайтах и в криминальных разделах средств массовой информации. К сожалению, за более чем пять лет девушку не удается привлечь к ответственности: она продолжает вымогать деньги, давя на жалость граждан и придумывая слезоточивые истории. Дочь пенсионера не оставляет надежды вернуть отцу накопленные за долгие годы деньги с пенсии, тем более что сумма совсем не маленькая – более 600 тысяч рублей…

Недобросовестная тюменка неоднократно писала доверчивому пенсионеру Михаилу (имя изменено) в социальной сети «Одноклассники» и, представившись матерью-одиночкой, придумывала разные жалостливые истории: то не хватает денег на еду, то на памперсы, то на лекарства. На протяжении долгого времени они встречались на мосту Влюбленных, где 81-летний мужчина передавал ей деньги наличными. Спустя время, когда об этом узнала дочь Михаила, Ирина (имя изменено), она сразу же обратилась в полицию.

– Заявления, которые мы с папой направили в городской отдел полиции № 8, были перенаправлены в ГОП № 6, оттуда наши заявления обратно перенаправили в отдел № 8. Сейчас обращение находится на рассмотрении в отделении полиции № 4 (на Максима Горького). Беседовала с исполнителем, знаю, что они должны были вызвать Валерию для беседы, но пока никакой информации нет, – рассказала дочь.

В тюменском отделении полиции № 4 пояснили, что доказать факт мошенничества в этом случае будет довольно тяжело. Гражданин собственноручно отдавал деньги аферистке, в связи с этим следствию необходимо доказать, что, когда девушка просила деньги у пенсионера на оплату тех или иных потребностей, она на самом деле не нуждалась в них. А потребностей у тюменки было много...

Валерия З. просила средства на ребенка, лекарства, срочные операции, услуги юриста и прочее, а после говорила, что отдаст долг после продажи огорода. Общая сумма долга составила 643 тысячи рублей, это были все сбережения пожилого тюменца.

Единственное доказательство на руках семьи – это распечатка переписки из социальной сети «Одноклассники», где пенсионер и молодая девушка долгое время общались. Но этого мало, тем более что многие сообщения, повествующие о факте вымогательства денег, Михаил удалил намеренно – боялся реакции дочери. Сам же пенсионер по доброте своей души отказывается верить в обман до сих пор.

– Хотелось бы, чтобы этот случай мошенничества получил огласку в городе. Но что еще можно сделать, я не знаю, – с отчаянием говорит Ирина.

В полиции также добавили, что никакая информация на период следственных действий не разглашается, потому не известно, состоялась ли встреча с мошенницей сотрудников органов полиции или нет. Сама Валерия З. просила семью не подавать на нее заявление, пообещав, что будет выплачивать по 2-3 тысячи в месяц. При таких обстоятельствах пенсионеру на момент выплаты всей суммы исполнится 109 лет.

Страница девушки на сайте "Анти-мошенник" Фото: Мария Толстихина

Напомним, Валерия З. неоднократно фигурировала на антимошенических сайтах, таких как «Анти-мошенник» и др. В 2016 году она вымогала деньги, сообщая жертвам свои телефоны и публикуя фотографии документов для убедительности (паспорт, свидетельство о рождении). Девушка, еще будучи несовершеннолетней, рассказывала в интернете выдуманные истории о себе и просила денежные средства. Истории для «развода» она черпала из интернета, сообщили те, кто ее знает. «Работает» Лера с разных аккаунтов и под разными именами.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

– Мошенничество – один самых труднодоказуемых типов преступлений. Ведь для того, чтобы обвинить злоумышленника и вернуть деньги или имущество, нужно доказать его умысел. А это бывает непросто. Статья 25 УК РФ характеризует умысел как осмысленное и умышленное действие или бездействие, которые привели к общественно опасным последствиям. То есть в случае мошенничества, умысел понимается, как желание обмануть и заполучить деньги жертвы. Коротко говоря, умысел – это корыстная цель. Если мошенница брала деньги и использовала их по назначению, о которых повествовала, – это одно, а когда с целью корысти – это другое. Если на допросе подозреваемая заявит о том, что собирается вернуть деньги, то уголовное дело возбуждено не будет. В этом случае полиция выдаст постановление, которое станет главным доказательством в суде, если должник не вернет деньги в установленный срок.

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