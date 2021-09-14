Тюменец прикарманил выделенные ему государством на открытие своего дела деньги. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области вынесли приговор по уголовному делу в отношении жителя села Армизонское. Мужчина признан виновным в мошенничестве – он прикарманил выделенные ему государством на открытие своего дела деньги.

19 марта 2020 года молодой человек обратился в Центр занятости населения с заявлением о получении статуса безработного и предоставлении ему финансовой помощи на организацию собственного дела. Он якобы собирался разводить птицу.

– После этого мошенник получил 192 тысячи рублей. Деньги он израсходовал не на организацию собственного дела, а на личные нужды. По требованию Центра их он не возвратил, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил сельчанину наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов. Также с него взыскали 192 тысячи рублей. Приговор в законную силу не вступил.