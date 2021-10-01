В Тюмени бизнесменов запугивают лже-сотрудники Роспотребнадзора.
Фото: Ольга Крыльцова
В Тюмени бизнесменов запугивают лжесотрудники Роспотребнадзора. Горожан, занимающихся предпринимательством, просят быть внимательнее.
– Предпринимателям региона поступают звонки от неизвестных лиц, которые представляются сотрудниками ведомства и предупреждают о предстоящей в отношении них проверке. Чтобы проверка прошла без замечаний, мошенники предлагают купить ряд нормативных документов для размещения в уголке потребителя, – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
В управлении отметили, что такие услуги они не оказывают. Как выяснилось, жалоб на действия мошенников поступило немало.
– Просим быть внимательнее! При возникновении подобных ситуаций настоятельно рекомендуем обращаться в полицию для установления виновных лиц и принятия мер, предусмотренных действующим законодательством, – подсказали в ведомстве.