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Происшествия1 октября 2021 8:32

В Тюмени бизнесменов запугивают лжесотрудники Роспотребнадзора

Горожан просят быть внимательнее
Сергей Швецов
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В Тюмени бизнесменов запугивают лже-сотрудники Роспотребнадзора.

В Тюмени бизнесменов запугивают лже-сотрудники Роспотребнадзора.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени бизнесменов запугивают лжесотрудники Роспотребнадзора. Горожан, занимающихся предпринимательством, просят быть внимательнее.

– Предпринимателям региона поступают звонки от неизвестных лиц, которые представляются сотрудниками ведомства и предупреждают о предстоящей в отношении них проверке. Чтобы проверка прошла без замечаний, мошенники предлагают купить ряд нормативных документов для размещения в уголке потребителя, – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В управлении отметили, что такие услуги они не оказывают. Как выяснилось, жалоб на действия мошенников поступило немало.

– Просим быть внимательнее! При возникновении подобных ситуаций настоятельно рекомендуем обращаться в полицию для установления виновных лиц и принятия мер, предусмотренных действующим законодательством, – подсказали в ведомстве.