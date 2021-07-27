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Происшествия27 июля 2021 9:54

Тюменская мошенница снова в деле: на этот раз девушка выманила у пенсионера более 600 тысяч рублей

Вместо того чтобы идти работать, молодая тюменка попрошайничает, придумывая жалостливые истории
Мария Толстихина
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Для убедительности девушка отправляет фото своих документов, жертвам ничего не остается, как поверить

Для убедительности девушка отправляет фото своих документов, жертвам ничего не остается, как поверить

Фото: Мария Толстихина

На днях в редакцию «Комсомольской правды» обратилась тюменка Ирина (имя изменено. – Прим. ред.) с просьбой помочь. Долгое время у ее 81-летнего отца вымогала деньги молодая жительница Тюмени Валерия З., которую неоднократно уличали в попрошайничестве. Добродушный и глубоко верующий пенсионер доверился девушке и давал деньги на различные ее нужды: лекарства, дрова, операции, оплату электроэнергии и многое другое. Они встречались на мосту Влюбленных, и Михаил (имя изменено. – Прим. ред.) собственноручно отдавал снятые со счета накопления. После Валерия исчезала, обещая вернуть долг, и появлялась только тогда, когда снова якобы нуждалась в деньгах.

Всё началось с того, что 22-летняя тюменка написала пенсионеру в социальной сети «Одноклассники», представилась матерью-одиночкой и сообщила, что сильно нуждается в деньгах. По словам дочери пенсионера Ирины, ее отец просто не мог оставить девушку в беде, потому откликнулся на просьбы помочь. Они встречались в районе набережной, куда пенсионер приносил с собой деньги, накопленные за много лет с пенсии, и отдавал «нуждающейся». Она просила средства на ребенка, лекарства, срочные операции, услуги юриста и прочее, а после говорила, что отдаст долг после продажи огорода. Общая сумма долга составила 643 тысячи рублей, это были все сбережения пожилого тюменца.

– Папа порядочный, наивный и очень верующий человек. Конечно, он не смог отказать в помощи, хотя мы неоднократно проводили с ним беседы по поводу мошенников, просили его не доверять незнакомым людям и тем более не сообщать номера карт и не давать деньги, - объясняет дочь.

Михаил долгое время скрывал от дочери, что отдает деньги незнакомке. Как-то раз Ирина чистила сотовый телефон папы (мужчина не разбирается в технике) и наткнулась на СМС-сообщение, в котором было написано, что со счета снято 50 тысяч рублей. Тогда неравнодушный пенсионер и рассказал, что дал в долг, но кому и на что – не пояснил. Дочери пришлось заглянуть в его диалоги на странице в «Одноклассниках», чтобы добиться правды. Там она и увидела переписку с Валерией.

– Когда папа рассказал о долге, я сразу же поняла, в чем дело, и забила тревогу. Ну какой нормальный человек будет просить у чужого человека помощи в «Одноклассниках»? Тем более у человека, которому 81 год. Явно на возраст и был расчет. При этом она просила приносить деньги именно наличкой. Мы даже немного поссорились с папой, он злится и отказывается верить, что его обманули, – комментирует Ирина.

В переписке дочь увидела номер телефона мошенницы, позвонила, но трубку не взяли. Затем женщина попыталась написать девушке в соцсетях, отправила ей заявку в друзья, на которую так никто и не ответил. Профиль у тюменки закрытый. Со своей страницы Михаил попросил мошенницу написать расписку о возврате долга до конца августа этого года, на что та ответила, что сможет отдавать долг только по 2 – 3 тысячи в месяц. При таких обстоятельствах выплачивать долг придется 28 лет, когда пенсионеру исполнится 109 лет…

Позже Ирина выяснила, что Валерия З. находится на контроле у органов опеки. А заглянув в интернет и вбив имя таинственной незнакомки, дочь увидела сайты, на которых пользователи обвиняли Валерию в мошенничестве и просили ей не верить.

– Это унижение для пожилого человека, который всю жизнь потратил на благо родины. Он трудился в авиакомпании, а сейчас должен страдать от рук малолетней мошенницы, которая предлагает выплачивать долг по каких-то 2-3 тысячи в месяц! При этом за ней еще и побегать придется, – сетует дочка.

Сейчас дочь с отцом готовят заявление в полицию: они распечатали переписку, взяли данные из банковской истории. Пенсионер продолжает общение с девушкой в социальной сети, где она умоляет не заявлять на нее в полицию, аргументируя тем, что у нее маленький ребенок и она отдаст долг по частям. В переписке мошенница обмолвилась, что знакома с батюшкой тюменского Знаменского кафедрального собора. Пенсионер поговорил с ним, и тот подтвердил, что такая Валерия есть. Она не хочет работать, лукавит и постоянно просит у всех денег.

– Любое сообщение о возможном правонарушении или преступлении рассматривается в установленном порядке, и по нему проводится проверка. Если гражданин считает, что в отношении него совершены противоправные деяния, необходимо в установленном порядке обратиться с заявлением в органы внутренних дел, – сообщили в пресс-службе УМВД.

В 2016 году «Комсомольская правда» писала о мошеннице Валерии З. Тогда еще 17-летняя Лера с 9-месячным малышом тоже вымогала деньги, сообщая жертвам свои телефоны и публикуя фотографии документов для убедительности (паспорт, свидетельство о рождении). Девушка, еще будучи несовершеннолетней, рассказывала в интернете выдуманные истории о себе и просила денежные средства. Истории для «развода» она черпала из интернета, сообщили те, кто ее знает. «Работает» Лера с разных аккаунтов и под разными именами.

Мы нашли предполагаемую Леру в социальных сетях. Несмотря на аферы, девушка не особо старается скрыть информацию о себе: на страницах в соцсетях указана дата рождения и другая личная информация, а галерея наполнена множеством фотографий. Также у девушки есть аккаунт в Tik-Tok, куда она загружает различные короткие видео. Стоит отметить, что ее имя фигурирует и на сайте «Анти-мошенник», посвященном борьбе с мошенничеством и обманом.

Тюменцев просят не попадаться на уловки аферистки, а тех, кто уже пострадал, срочно обратиться в полицию. Девушка неоднократно обращалась в благотворительные организации, где ей перестали помогать. Работать она отказывается, и, судя по всему, вот уже пять лет, а то и больше, ее основным способом заработка является постоянное вымогательство.

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