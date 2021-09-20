Пожилая ишимка перевела мошеннику 40 тысяч рублей: «Хотела больше, но банк не одобрил кредит»

Пожилая ишимка перевела мошеннику 40 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции № 2 отдела полиции Ишимского района обратилась 58-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что поверив мошенникам, лишилась денег.

Следователю заявительница пояснила, что ей позвонил якобы представитель службы безопасности банка и сказал, что на ее имя пытаются оформить кредит. Злоумышленник сообщил, что для предотвращения совершения противоправных действий потерпевшей необходимо снять деньги со своего счёта и через банкомат перевести их на резервный банковский счёт.

– Еще мошенник убедил женщину оформить на себя кредит, но банк не одобрил. Ущерб составил более 40 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Следственным отделом по данному факту возбуждено уголовное дело «Мошенничество». В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленный на установление и задержание злоумышленника.