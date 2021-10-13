«Родителей дома не было»: в Тюмени в серьезном пожаре пострадали дети

В Тюмени в серьезном пожаре пострадали дети. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени около трех часов ночи в одной из квартир дома №1 по улице Николая Гондатти произошел серьезный пожар. Как выяснилось позже, родители оставили своих детей дома одних.

В пожаре пострадали трое несовершеннолетних – 4, 6, и 8 лет. Старшего ребенка, который получил ожоги 1 и 2 степени, госпитализировали в больницу. Младшие отправились следом – они отравились продуктами горения.

– Возгорание началось в двухкомнатной квартире. В 3.14 прибыли первые пожарные подразделения. Отмечалось открытое горение, дети просили о помощи из окна. Спасатели эвакуировали пострадавших из опасной зоны. В 3.20 пожар локализовали, а в 3.25 полностью ликвидировали. В настоящее время причина возгорания выясняется, – сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» в пресс-службе регионального Главного управления МЧС.

Прокуратура Тюменской области инициировала проверку по части исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также о противопожарной безопасности. При наличии оснований специалисты ведомства примут меры прокурорского реагирования.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что жуткая трагедия произошла в селе Петелино Ялуторовского района. Пока мать ходила в магазин, в деревенском частном доме заживо сгорели три ребенка – двух, четырех и пяти лет. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, по предварительным данным, пожар произошел от затопленной печи. Самостоятельно дети не смогли выбраться из дома и погибли.

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