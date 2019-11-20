«Взрослые спаслись, а дети погибли»: две сестры заживо сгорели при пожаре в Тюменской области

Две девочки в возрасте трёх и девяти лет погибли в результате пожара в деревне Большой Остров Ишимского района Тюменской области. Трагедия произошла минувшим вечером, 19 ноября. На момент приезда первой группы пожарных деревянный дом 6 на 7 метров был полностью охвачен огнём.

Дом, охваченный огнём. Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 20.16. Уже через двадцать минут огнеборцам удалось локализровать пожар, ровно в 21 час – полностью потушить. Разбирая сгоревший дом, пожарные и обнаружили тела маленьких детей. По предварительным данным, ЧП произошло из-за нарушения правил эксплуатации бытовых газовых устройств.

Тушение пожара в Ишимском районе. Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

По факту гибели девочек Следственный комитет РФ по Тюменской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам»). Следователи выяснили, что вечером мужчина изготавливал рабочую смесь для бензопилы возле газового котла. Он решил перелить бензин из одной ёмкости в другую, в результате чего пары воспламеняющейся жидкости загорелись.

В доме, где в это время находились сожительница мужчины и две её маленькие девочки, тут же вспыхнул пожар. При этом взрослым удалось спастись, а девочки погибли на месте. Сейчас мужчина, по вине которого загорелся дом, находится в больнице с ожогами.

Вот так дом выглядит утром. Фото: СК по Тюменской области

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают причины, по которым такое могло произойти. Уже допрошены свидетели, проведён осмотр места происшествия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.