«Родители были на работе»: подробности ночного пожара в Тюмени, в котором пострадали дети

Подробности ночного пожара в Тюмени, в котором пострадали дети. Фото: Ольга Крыльцова

Стали известны подробности ночного пожара на улице Николая Гондатти, 1 в Тюмени, в котором пострадали дети. Троих несовершеннолетних 4, 6 и 8 лет увезли в больницу.

– По предварительным данным, родители были на работе, они трудятся в строительной сфере. Сейчас МЧС проводит проверку и устанавливает причину возгорания. Одна из версий – неосторожное обращение с огнём. Квартира находится в собственности семьи уже долгое время, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

Также стало известно, что семья на учёте не состоит. В настоящее время проводится проверка относительно нарушения родительских обязанностей. Этот вопрос даже вынесут на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая впоследствии примет соответствующие меры.

Напомним, что старшего ребенка, который получил ожоги 1-й и 2-й степени в пожаре на Гондатти, госпитализировали в больницу. Младшие отправились следом – они отравились продуктами горения. Дети высовывались из окна и кричали о помощи.