Очередная трагедия произошла сегодня ночью, 25 декабря, в городе Тобольске. В пожаре в частном жилом доме размером 6 на 8 метров на ул. Новая погибли двое детей и двое взрослых. Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о возгорании поступило в 02.22 местного времени. Когда спасатели приехали на место ЧП, дом горел полностью на площади 48 квадратных метров.– Тушили пожар 38 человек и 11 единиц техники, из них от МЧС – 21 человек и 5 единиц техники. В 03.16 пожар был локализован, полностью ликвидировать его удалось только через четыре часа, – рассказали в ведомстве. – В 03.20 обнаружены тела четырех погибших – двое взрослых и двое детей.По данным источников «Комсомольской правды» – Тюмень», одному ребенку было пять лет, другому – три года. Старшая дочь находилась в это время у бабушки.ОФИЦИАЛЬНОСледственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Сейчас криминалисты осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Также следователи изучат условия жизни и воспитания погибших детей.Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял расследование дела на контроль. Он поручил Тобольской межрайонной прокуратуре проверить, как исполнялось законодательство о противопожарной безнадзорности и правонарушениях в отношении несовершеннолетних.Напомним, точно такая же трагедия произошла два дня назад в селе Петелино Ялуторовского района Тюменской области. Пока мать ходила в магазин, в деревенском частном доме заживо сгорели три ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». В конце сентябре 2020 года пожар произошел на одной из дач в Тюменском районе. Тогда при пожаре погиб один ребенок, еще трое скончались позже в больнице.